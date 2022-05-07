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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696130/الأعمال-الإرهابية-اليائسة-لم-ولن-تفت-في-عضد-رجال-قواتنا-المسلحة-- الشيوخ-ينعى-شهداء-الوطن -بحادث-نقطه-رفع-المياه-غرب-سيناء

نعي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم السبت 7 مايو إثر تصديهم وإحباطهم لمحاولة الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

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وإذ يدين مجلس الشيوخ بكل شدة تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي لم ولن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الذين تترسخ عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم لتطهير أراضيه من براثن الإرهاب والجماعات الظلامية

ويؤكد مجلس الشيوخ على وقوفه خلف القوات المسلحة داعما لها في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن وسلامة واستقرار الوطن حفظ الله مصر آمنة مستقرة.

« الأعمال الإرهابية اليائسة لم ولن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة » الشيوخ ينعى شهداء الوطن بحادث نقطه رفع المياه غرب سيناء

كان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأسفر الهجوم الغادر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.