«رحم الله جنوداً أعلوا قيمة مصر ورفعوا راياتها».. نائب التنسيقية ينعي شهداء سيناء

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696129/رحم-الله-جنودا-أعلوا-قيمة-مصر-ورفعوا-راياتها-نائب-التنسيقية-ينعي-شهداء-سيناء

نعي النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة الذين استشهدوا أثناء التصدى وإحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه شرق القناة.

دوت الخليج

النائب محمد السباعي ينعي شهداء سيناء

وقال السباعي: رحم الله جنوداً أعلوا قيمة مصر ورفعوا راياتها، وتحملوا أمانة حمايتنا وكانوا لوطنهم أوفياء، و ستظل الدولة المصرية عصية على الانكسار، مهما طالت التحديات الإرهابية ولن تضعف عزيمتنا، وستستمر محاصرة خطر الإرهاب الأسود، وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره.

وقدم عضو مجلس الشيوخ، تعازيه لأسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يجعل مصر أمنه مطمئنه مستقره محفوظه مصونه، و يتغمدنا أبطالنا من الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان.