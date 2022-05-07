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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696128/النائب-حازم-الجندي-يدن-حادث-القناة-الإرهابي-ويؤكد-محاولة-يائسة-من-الجماعة-الإرهابية

أدان المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، الحادث الإرهابى الذى وقع على محطة رفع مياه "شرق قناة السويس" وأسفر عن إستشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

دوت الخليج

النائب حازم الجندي يدن حادث القناة الإرهابي ويؤكد محاولة يائسة من الجماعة الإرهابية

وقال الجندي في بيان له، أن الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم، ما هو إلا محاولة أخرى من المحاولات اليائسة التي تسعى الجماعة الإرهابية للقيام بها في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم أجمع، الهدف منها زعزعة الأمن وهز استقرار الدولة المصرية؛ ولكن ما حدث من رجال القوات المسلحة يؤكد تأكيدًا واضحًا وصريحًا على استماتة هؤلاء الرجال فداءًا للوطن، واليقظة التامة من كافة الأجهزة الأمنية لرصد تحركات قوى الشر، والتصدي لمحاولاتهم الفاشلة في هدم الدولة المصرية.

وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية استعادت قوتها بشكل جيد وتمتلك مؤسسات قوية قادرة على دحر الإرهاب وأياديه الغادرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة مازالت تضحي بكل ما هو غالى ونفيس من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، وأن ما يحدث من عمليات إرهابية يزيد القوات المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية والدولة والشعب قوة وصلابة، فى مواجهة قوى الشر وكل من يساندون هذه الجماعة الإرهابية سواء في الداخل أو الخارج .

كما تقدم عضو مجلس الشيوخ، بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.