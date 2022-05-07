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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696125/مستنياكم-روبي-تروج-لحفلها-الأول-في-تونس-بهذا-الموعد

روجت الفنانة روبي ذات المواهب المتعدد لـ حفلها الأول في تونس، التي من المقرر أن تحييه في يوم 28 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن احتفالات النجوم بعيد الفطر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد الحفل الأول لـ روبي في تونس

نشرت الفنانة روبي صورة للبوستر الرسمي لحفلها المقبل في تونس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “مستنياكوا يوم ٢٨ مايو لأول مرة فى تونس”.

روبي تتألق في رمضان 2022

جدير بالذكر أنه، شاركت الفنانة روبي في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل “رانيا وسكينة، بجانب الفنانة مي عمر، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل.

كما شاركت روبي في مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

روبي تنتظر عرض فيلم العيل

هذا وتنظر روبي عرض فيلم العيل بجانب الفنان أحمد حلمي الذي يظهر بشخصيتين مختلفتين واحدا مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل وسط أجواء من الكوميديا، أما المخرج محمد شاكر خضير كثف مؤخرًا ساعات تصوير الفيلم للانتهاء منه خلال أيام ترقبا لعرضه في عيد الأضحى المقبل.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم أحمد حلمي الجديد "العيل" غيرت أسمه من "أكس" للاسم الحالي، ويدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي بمصلحة السجون ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وبشكل مفاجيء يقابل أحمد حلمي أحد زملاء دراسته القدامى حيث يكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى.