المصريين الأحرار ناعيًا شهداء سيناء:" رحم الله شهداء التضحية والفداء..وسنواصل طريق اقتلاع الإرهاب"

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696124/المصريين-الأحرار-ناعيا-شهداء-سيناء-رحم-الله-شهداء-التضحية-والفداءوسنواصل-طريق-اقتلاع-الإرهاب

ينعي حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة الذين استشهدوا أثناء التصدى وإحباط هجوم إرهابي خسيس استهدف أحد نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

دوت الخليج

المصريين الأحرار ينعي شهداء سيناء

وقال الحزب في بيان صحفي، إن مصر عبر التاريخ والعصور حائط الصد والصخرة الصلده التى تبدد تحت اقدامها المؤامرات، ويسطر رجالها وابطالها تاريخ من الجساره في حفظ امنها واستقراها، مع استمرار خطوات الدولة الجادة لإقتلاع الإرهاب الغاشم .

وأضاف، ان مصر قيادة ومؤسسات وشعبًا يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم اجمع، فإن نقطة ارتكاز الشرق وقلب افريقيا، وصمام أمان المنطقة وجوارها تقدم نموذج وتضرب اروع الأمثال في التضحية والبذل لحفظ أمن وامان الشعب والأرض الطيبة.

ويتقدم المصريين الأحرار بخالص التعزية لعموم الشعب المصرى وانفسنا والقيادة السياسية ورجال المؤسسة العسكرية في استشهاد أبناء الوطن من رجال مصر الأبطال جراء الحادث الإرهابي الغاشم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجازيهم عن الشهادة فداء الوطن ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وإذ يؤكد الحزب رئيسًا وقيادات واعضاء مساندة ودعم القيادة السياسية و المؤسسات المعنية بجمهورية مصر العربية في كافة الجهود المضنية للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرضنا الطاهرة.