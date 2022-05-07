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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696119/التهاب-كبدي-غامض-في-أمريكا--يتسبب-في-وفاة-5-أطفال-والسلطات-تحقق

تحقق السلطات الصحية الأمريكية في إصابات غامضة بالتهاب الكبد لدى الأطفال وصلت إلى 109 حالة، وأسرفت عن 5 وفيات، حيث الحالات في 25 ولاية ومنطقة أميركية، ويبلغ معدل أعمار الأطفال المصابين سنتين فقط، وفق ما أعلن مسؤول في المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) خلال مؤتمر صحافي.

دوت الخليج

المدير المساعد المكلف بشؤون الأمراض المعدية في مراكز "سي دي سي" جاي باتلر، أوضح أن "التلقيح ضد كوفيد-19 ليس السبب" وراء هذه الإصابات، قائلا إنه يسعى من خلال هذا التصريح إلى قطع الطريق أمام شائعات متداولة عبر الإنترنت.

في المقابل لفت المقابل المدير المساعد المكلف بشؤون الأمراض المعدية في مراكز "سي دي سي" جاي باتلر، إلى أن الإصابة بكوفيد-19 قد تكون سبباً محتملاً لهذه الحالات.

إلا أن "سي دي سي" ترجح أن تكون الإصابات مرتبطة بنوع من الفيروسات الغدانية، وهي فيروسات شائعة لكن لم يُنسب لها سابقا التسبب بالتهاب الكبد لدى أطفال في صحة جيدة.

وجرى التأكيد على أن أكثر من نصف الأطفال المصابين في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهم بفيروس غداني يُمسى "النوع 41" ويُعرف عنه أكثر التسبب بالتهاب المعدة والأمعاء. ورُصد هذا الفيروس الغداني أيضا لدى أطفال كثيرين أصيبوا خارج الولايات المتحدة.

أشار إلى أنه من الفرضيات المطروحة هو أن الرد المناعي على هذا الفيروس الغداني قد يتعطل جراء عوامل أخرى مثل الإصابة بكوفيد-19 أو عوامل بيئية مثل الاحتكاك مع حيوانات أو التعرض لتوكسينات.

وأكد جاي باتلر أن "المحققين هنا وفي العالم يعملون على تحديد السبب".

وتثير التهابات الكبد الحادة هذه أيضا مخاوف في أوروبا حيث سُجلت حالات كثيرة، وينكب علماء من العالم أجمع على البحث عن أسبابها.

الأعراض أما بالنسبة للأعراض، فتشجع السلطات الصحية الأهل على مراقبة الأعراض المحتملة لدى الأطفال (بينها التقيؤ والبول الداكن والبراز الشاحب واليرقان)، والاتصال بالطبيب في حال ظهور أي أعراض مقلقة.

التهاب كبدري غامض في أمريكي يتسبب في وفاة 5 أطفال والسلطات تحقق

وأصدرت مراكز "سي دي سي"، قبل أسبوعين، تحذيرا صحيا موجها إلى الأطباء لحملهم على إعلام السلطات لدى تسجيل أي إصابة مشبوهة بالتهاب الكبد غير المحدد المصدر.

وسُجلت الحالات الـ109 خلال الأشهر السبعة الماضية، وفق باتلر الذي لفت إلى أن 14 % من الأطفال المصابين خضعوا لعملية زرع للكبد.

وفيما أُدخل 90 % من الأطفال المعنيين إلى المستشفى للمعالجة، فإن أكثريتهم شُفيوا من الإصابة.

وقال باتلر "ندرك أن هذا النبأ قد يكون مقلقا، خصوصا لأهالي الأطفال الصغار. من المهم التذكير بأن حالات التهاب الكبد الحاد هذه نادرة".

وأوضح أن عدد حالات إدخال الأطفال إلى قسم الطوارئ بسبب التهاب الكبد ليس مرتفعا بصورة غير طبيعية حاليا في الولايات المتحدة، خلافا لما هو عليه الوضع في بريطانيا.

ورُصدت 163 إصابة بهذا المرض الغامض في المملكة المتحدة، على ما أعلنت السلطات الصحية البريطانية الجمعة.

وفي خارج الولايات المتحدة، سُجلت أكثر من مئتي حالة، وفق ما أعلن مسؤول آخر في مراكز "سي دي سي".