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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696117/عشت-حرا-ومت-حرا-يا-سيد-الأحرار--النائب-طارق-رضوان-ينعي-شهداء-حادث-سيناء

أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر التكفيرية علي نقطة رفع مياه شرق القناة، والذي أسفر عن استشهاد استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد من رجال القوات المسلحة.

دوت الخليج

النائب طارق رضوان ينعي شهداء حادث سيناء

وقال رضوان: عشت حرا ومت حرا يا سيد الأحرار، لعن الله ظالميك وحسبك أن الله سينتقم منهم يا سيد الأوفياء.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لله درك وعلى الله أجرك بكل الفخر والاعتزاز تزف مصر الشهداء الأفذاذ الذين هتفوا يوما لن نتخلى عن الوطن، ناعيا شهداء الوطن من الضباط والمجندين الذين استشهدوا في هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية.

استشهاد ضابط و10 جنود في هجوم إرهابي بمنطقة شرق القناة

وكان قد أعلن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن هجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.