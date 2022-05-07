انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب خالد مصطفى يدشن مبادرة مجانية لتنظيم مراجعات نهائية بالقاهرة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696116/النائب-خالد-مصطفى-يدشن-مبادرة-مجانية-لتنظيم-مراجعات-نهائية-بالقاهرة-لطلاب-الشهادتين-الإعدادية-والثانوية

قام النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، آمين التعليم والبحث العلمي حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة بجولة تفقدية بمدارس محافظة القاهرة، للاطمئنان على سير مبادرة أمانة التعليم والبحث العلمي، تحت رعاية أمين العاصمة النائب محمد ماهر عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور محمد سليمان آمين مساعد العاصمة والنائب ناجح جلال ،امين تنظيم العاصمة وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتنظيم المراجعات النهائية، لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة فى جميع المواد العلمية والأدبية، بمشاركة أكفأ المدرسين بالمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية .

دوت الخليج

النائب خالد مصطفى يدشن مبادرة مجانية لتنظيم مراجعات نهائية بالقاهرة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

وقام النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، بصحبة امناء لجان التعليم بأقسام الأمانات الحزبية بجولة تفقدية، وزيارة العديد من مدارس مصر الجديدة والنزهة وبدر والشروق وروض الفرج والمطرية وغيرهم.

وتهدف مبادرة حزب مستقبل وطن، إلى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وفي إطار الحرص على مستقبل أبناءنا الطلاب، قبيل امتحانات آخر العام.

وكان قد أطلق النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، مبادرة مجانية تشمل كل المدارس الموجودة بمحافظة القاهرة، لاعطاء مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، بدءًا من اليوم، السبت 7 مايو، وتستمر ما يزيد عن الشهرين، حتى 20 يوليو المقبل.

وحث النائب الطلاب والطالبات، على الاجتهاد والمذاكرة لاقتحام سوق العمل، واختيار الكليات التى تناسبهم متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. فيما طالبت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، جموع الطلاب بالمسارعة بتسجيل أسمائهم، والانتظام في المراجعات النهائية المجانية ابتداءاً من اليوم.