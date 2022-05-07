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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696132/المفتي-يشيد-بتصدي-أبطال-القوات-المسلحة-للهجوم-الإرهابي-على-نقطة-رفع-مياه-غرب-سيناء

أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بشجاعة أبطال القوات المسلحة وبسالتهم في التصدِّي للهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء؛ ممَّا أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة أفراد أثناء إحباط الهجوم الإرهابي الآثم.

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ونعى مفتي الجمهورية في بيان له -مساء السبت- ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذين قدَّموا أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر؛ ليسطِّروا بدمائهم الطاهر صفحةً جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجدِّدوا العهدَ في التضحية والفداء للحفاظ على تراب وطننا الغالي.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لكونهم يتصدَّون بكلِّ قوة وبسالة لعملياته الإجرامية، ويقدِّمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن مصرنا الغالية.

ودعا مفتي الجمهورية جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

المفتي يشيد بتصدي أبطال القوات المسلحة للهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بموفور رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرُنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وكان المتحدث العسكري، أعلن أنَّ مجموعة من العناصر التكفيرية، السبت، قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من قِبل العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ ممَّا أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة أفراد، وتجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء. هذا وتؤكِّد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

بيان القوات المسلحة

وصرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.