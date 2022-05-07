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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696127/الرئيس-السيسى-ينعى-شهداء-الوطن--بحادث-نقطه-رفع-المياه-غرب-سيناء-المخلصين-يلبو-نداء-وطنهم-بكل-شجاعة-وتضحية

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه شرق القناة والذي أسفر عن استشهاد أحد عشر من رجال القوات المسلحة البواسل، وإصابة خمسة منهم

دوت الخليج

وكتب الرئيس السيسي على صفحته على فيس بوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

وتابع: “وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.

وتقد الرئيس لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع |أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين. داعيا الله عزوجل ان يحفظ مصر وشعبها.

بيان القوات المسلحة

وصرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.