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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696085/وزير-التموين-استمرار-عمل-صوامع-القمح-لحين-الاستلام-من-آخر-مورد

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا، باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح المحلية لموسم 2022، 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ‏في استلام الأقماح المحلية موسم 2022، لحين الانتهاء من استلام الأقماح ‏من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني، وبحد أقصى حتى منتصف ‏الليل (الساعة الثانية عشر)؛ ‏نظراً لزيادة الكمية الموردة يومياً من الأقماح المحلية بعد ‏انتهاء إجازات الأعياد، ومنعاً للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية.

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وزير التموين يوجه بالمتابعة اليومية لتوريد الأقماح

ووجه الوزير، مديريات التموين بالمحافظات؛ بالمتابعة ‏اليومية لتوريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية، والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية بالتوريد؛ للعمل على التيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع؛ لمنع حدوث ازدحام بها.

كما وجه الجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات، ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة، والمعتمد من الجهة المسوقة، بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏

غرف عمليات لمتابعة ما يتم أمام نقاط التسليم

وصرّح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن ‏غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة ‏بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح، والتي يصل عددها إلى 450 نقطة، ‏تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر.

وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بسداد مستحقات ‏الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، مشيرًا إلى أن الدولة ‏وفرت جميع الاعتمادات المالية لذلك.‏