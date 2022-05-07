انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التموين: استمرار عمل صوامع القمح لحين الاستلام من آخر مورد حصرياً على موقعنا
القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696085/وزير-التموين-استمرار-عمل-صوامع-القمح-لحين-الاستلام-من-آخر-مورد
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا، باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح المحلية لموسم 2022، 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية في استلام الأقماح المحلية موسم 2022، لحين الانتهاء من استلام الأقماح من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني، وبحد أقصى حتى منتصف الليل (الساعة الثانية عشر)؛ نظراً لزيادة الكمية الموردة يومياً من الأقماح المحلية بعد انتهاء إجازات الأعياد، ومنعاً للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية.
دوت الخليج
وزير التموين يوجه بالمتابعة اليومية لتوريد الأقماح
ووجه الوزير، مديريات التموين بالمحافظات؛ بالمتابعة اليومية لتوريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتوريد؛ للعمل على التيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع؛ لمنع حدوث ازدحام بها.
كما وجه الجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات، بموجب تصريح نقل خارج المحافظة، والمعتمد من الجهة المسوقة، بتسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
غرف عمليات لمتابعة ما يتم أمام نقاط التسليم
وصرّح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح، والتي يصل عددها إلى 450 نقطة، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر.
وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت جميع الاعتمادات المالية لذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: استمرار عمل صوامع القمح لحين الاستلام من آخر مورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.