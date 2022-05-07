الرئيس السيسي ينعى شهداء الهجوم الإرهابي بغرب سيناء: لن ينالوا من عزيمة وإصرار الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:26 مساءً - نعى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شهداء الهجوم الإرهابي بغرب سيناء، وقال "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبو نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وتابع "أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل ان يحفظ مصر وشعبها".