سمير فرج: العملية الإرهابية في غرب سيناء ردا على تسريبات مسلسل الاختيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:25 مساءً - قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الإرهاب ذكر أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب من خلال إتباع سياسة التنمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة استطاعت القضاء على الإرهاب في سيناء خلال الفترة الماضية.

وتابع الدكتور سمير فرج أنه بعد القضاء على الإرهاب، تقوم تلك العناصر بتنفيذ عمليات من الحين الأخر حتى تقول أنها متواجدة على الأرض كما حدث من خلال الهجوم على محطة مياه غرب سيناء وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود مع إصابة 5 أفراد.

وأوضح الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العملية الإرهابية اليوم رد على تقرير الأمم المتحدة بنجاح مصر في القضاء على الإرهاب ودائما ما يخترون توقيت الأعياد للقيام بتنفيذ العمليات الإرهابية، وجاءت أيضا تلك العملية ردا على التسريبات التي تمت في مسلسل الاختيار 3.