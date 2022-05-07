منير أديب لمبتدا: الاختيار 3 فضح التنظيم الإرهابى ..والتسريبات وثقت تطرفهم

جدة - نرمين السيد - قال منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولى، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن مسلسل الاختيار 3 من أهم المسلسلات التى عُرضت فى الفترة الأخيرة، والتى جمعت بين الدراما والعمل الوثائقى معًا، لافتًا إلى أن الاختيار سلط الضوء على أحداث عاصرها المصريين فترة حكم الإخوان وفضح التنظيم الإرهابى.





وأوضح الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة أن الاختيار 3 مسلسل وثائقى بالدرجة الأولى، فلم يعتمد على الدراما والتمثيل فقط بل أعتمد على مشاهد وثائقية للأحداث التى وقعت فى تلك الفترة، وأن التسريبات التى عُرضت فى المسلسل، أظهرت الوجه الحقيقى لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأشار منير أديب إلى أن خطط تنظيم الإخوان الإرهابى لم ينتهى، ولم يتوقف عن أفعاله ومخططاته، بل مازال مستمر فى التحريض على الفوضى ومحاولات إشعال الفتنة، مستطردًا أن أهمية الجزء الثالث من المسلسل، هو توثيق لأزمة عاشتها مصر فترة حكم الإخوان، لذلك تابعها المصريين والعرب أيضًا، بإعتبار مصر دولة كبيرة ومؤثرة.

وأكد الخبير فى شئون الإرهاب الدولى، أن الاختيار 3 أثر فى قلب ووجدان المجتمع المصرى والعربى، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"أن المسلسل أكثر تأثيرًا على الناس من ألف كتاب"، مضيفًا أن المصريين يطالبون بجزء رابع من المسلسل لكشف مزيدًا من الحقائق وتوثيقًا للأحداث.

وأنهى منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة حديثه لـ "دوت الخليج"، قائلًا أن على مدار سنوات طويلة نجحت الأجهزة الأمنية فى تفكيك تنظيم الإخوان الإرهابى، ونجح مسلسل الاختيار 3 فى تفكيك الفكر الذى قام على أساسه التنظيم.