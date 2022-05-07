عاجل.. «حياة كريمة» تنعى شهداء الواجب الوطنى ضحايا العمل الإرهابى بسيناء

جدة - نرمين السيد - نعت مؤسسة حياة كريمة شهداء الواجب الوطنى من قواتنا المسلحة، إثر قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد.





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