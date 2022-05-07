محافظ قنا ينعى استشهاد ضابط و10 جنود فى هجوم إرهابى بسيناء

جدة - نرمين السيد - نعى أشرف الداودى محافظ قنا، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية ببالغ الحزن والأسى، استشهاد ضابط و10 جنود من القوات المسلحة، وإصابة 5 أفراد آخرين، الذين استشهدوا اليوم أثناء الذود عن مقدرات وطنهم، ونجحوا فى إحباط هجوم إرهابى لمجموعة من العناصر التكفيرية على محطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء.





وقال محافظ قنا، إن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن، بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد من الجهد فى حربها المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر التى لا تريد استقرارا ولا سلاما لمصر، مؤكدا أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدما فى دعم القيادة السياسية وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة نحو تحقيق التنمية الشاملة، ونشر الاستقرار والأمن فى كافة ربوع الوطن. كما تقدم محافظ قنا بخالص التعازى للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

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