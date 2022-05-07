الصحة تعلن توفير 13 ألف عبوة لبن أطفال ذوى الحساسية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم السبت إنه يتم توفير الألبان المدعمة للأطفال مجانا بنسب تحمل بسيطة جدا، مؤكدا وجود معايير لصرف الألبان يجب العمل بها.
وأوضح أن مرضى التمثيل الغذائى من الأطفال يحتاجون إلى ألبان معينة حتى تتم تغذيتهم بطريقة سليمة ومنعا لحدوث أى مضاعفات فى النمو.
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