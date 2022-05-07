أحمد أيوب: الاختيار 3 أبرز دور الأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور لـ "دوت الخليج"، إن مسلسل الاختيار 3 رسالته واضحة، وهى فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه عمل توثيقى أكثر منه درامى، حيث أظهرت التسريبات التى عُرضت حقائق فى هذه الفترة السوداء التى عاشتها مصر وقت حكم الإخوان.





وأشار الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أن المسلسل أظهر حجم الجهد المبذول من الدولة والأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب، وكشف تفكير التنظيم الإرهابى وفضح نواياه تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لم تكن تريد دولة مؤسسات وإنما أرادت ميليشيات تبث العنف والكراهية، وتقوم بترهيب الشعب. وأكد رئيس تحرير مجلة المصور أن الاختيار 3 أبرز دور الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة فى التصدى للتنظيم الإرهابى، وتدمير مخططاتهم، ومنعهم من ترويع المصريين، مضيفًا أن المسلسل كان له تأثير كبير على الناس وبالأخص الشباب، حيث ساهم فى تبصيرهم بمصدر العنف والإرهاب وما كانت تحاول الجماعة الإرهابية تنفيذه فيما يتعلق بأخونة الدولة، ودفعها إلى الهاوية، كما أوضح فشل التنظيم فى حكم مصر.

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