الأزهر يدين الهجوم الإرهابى بسيناء وينعى شهداء الوطن

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر وقوف المصريين صفا واحدا مع أبطالنا من جنود وضباط قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، فى الحرب ضد الإرهاب الخبيث، مجددا دعمه للجهود التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، داعيا المولى أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصرى، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أمهاتهم، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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