باحث بمركز الأهرام: هجوم سيناء محاولات يائسة للجماعات الإرهابية (فيديو)

وأوضح بحيرى فى مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم: "بقالنا حوالى 3 أشهر فى حالة من حالات التقدم القوية فى مواجهة العنف"، مشيرا إلى أن ما حدث محاولات يائسة للجماعات الإرهابية للهجوم على القوات المسلحة، بعد النجاحات التى تحققت على الأرض.
وأوضح بحيرى أن "العملية الأخيرة لم تأت صدفة جاءت ردا على مقتل أحد أهم قيادات التنظيم وهو قائد الجناح العسكرى أبو عبيدة الأنصارى، الذى أعلن عن مقتله يوم الخميس الماضى".
وتابع: "هذه العملية سبقتها عملية كبرى فى قرية المقاطعة بسيناء، حيث تم القضاء على عدد من الإرهابيين".
وشدد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن العملية تأتى تقريبا بعد أكثر من عام ونصف من آخر عملية كبرى قام بها تنظيم داعش فى سيناء، مشيرا إلى أن الرهان هو نفس الرهان الذى يوجه لباقى أفرع التنظيم.
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