الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء الوطن

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، فى بيان لها اليوم السبت، شهداءنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، والذين تصدوا بكل بسالة للهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء.





وقال رئيس الإنجيلية : "إن مصر صلبة شامخة فى مواجهة الإرهاب والشر، ولن تنال من مصر وشعبها أى محاولات من أعداء الإنسانية والحياة، متابعًا : "نصلى إلى الله أن يمنح العزاء لأهل الشهداء وجميع المصريين، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالى، ونصلى من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام". وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نقف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة المصرية فى جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، ومواجهة التحديات، والتقدم والنهوض بمصرنا الغالية".

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