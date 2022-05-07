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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696115/بوسي-شلبي-تتطاول-على-ميرهان-حسين-وتهدد-رحمة-أحمد-لسة-بتاعة-المزاريطة-دروها-جاي

شاركت الأعلامية بوسي شلبي فيديو ساخر لأحد مشاهدها في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تعرض في الممكلة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي واحتفالاته المختلفة بـ عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد في ذلك في ذلك التقرير تعليقات ساخرة من بوسي شلبي على رحمة أحمد وميرهان حسين بسبب تقليدها لها

ظهرت بوسي شلبي خلال الفيديو التي شاركته على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمشهد ضمن مسرحية الليلة الكبيرة وهي تطاول على الفنانة ميرهان حسين بعدما حاولت تقليدها بارتداء بروكة تشبه شعرها ضمن أحداث المسرحية.

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو، قائلة: “شوفوا عملت ايه لما ميريهان حسين فكرت تقلدني في الرياض لسه بتاعه المزاريطه دورها جاي”.

بوسي شلبي تهدد رحمة أحمد “مربوحة” بسبب الكبير أوي 6

ويأتي سبب تهديد بوسي شلبي لـ رحمة أحمد هي الأخرى، بعدما قامت بتقليدها خلال مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022 وحقق نجاحا ساحقا، اذ قامت رحمة أحمد والشهيرة بـ “مربوحة” بتقليد بوسي شلبي على السجادة الحمراء أثناء تقديمها لـ مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي ضمن أحداث العمل.

ويعد أ مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، وكان قد عرض في تالساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، وعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية، طوال شهر رمضان.

رحمة أحمد بديلة لـ دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير

وكانت قد تحدثت رحمة أحمد عن الصعوبات التي واجهتها في دور مربوحة، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “ اللهجة الصعيدية كانت صعبة عليا ولكن استعديت ودرست لأتمكن من النطق وكان هناك لهجة في العمل”.

أما عن مرشيحها، فقالت: ““الأساتذة أحمد مكي وأحمد الجندي شرفوني في مسرحية ديجافو ورأوا مثيلي ودوري في العمل وبعدها توصلوا معي للمشاركة في مسلسل الكبير”.