«حماة الوطن» يستنكر الهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.. ويؤكد: مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696112/حماة-الوطن-يستنكر-الهجوم على-نقطة-رفع-مياه-شرق-القناة-ويؤكد-مصر-ستظل-باقية-بتماسك-شعبها-ووقوفه-صفا-واحدا-وراء-قيادته

استنكر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الحادث الإرهابي الغادر، الذي أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود من رجال قواتنا المسلحة البواسل، أثناء تصديهم للهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

دوت الخليج

حماة الوطن يستنكر الهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة

وأكد الحزب على أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه.

وشدد على أن الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لن يعرقلها أحد.

وتابع: رحم الله شهداءنا الذين توفوا أثناء أداء الواجب الوطني اليوم، وحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، سائلاً المولى عزوجل أن يلهم شعبنا الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا السلامة والأمان.