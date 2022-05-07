انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عابد: الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة و الإرهاب لن يثني الدوله المصرية عن مسيرة التنمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696109/علاء-عابد-الجماعات-الإرهابية-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-و-الإرهاب-لن-يثني-الدوله-المصرية-عن-مسيرة-التنمية

استنكر النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، الجريمة الإرهابية التى شهدتها نقطة رفع مياه غرب سيناء ، وإستشهد فيها ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد .

دوت الخليج

وأكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، أن الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة في مصر ، مؤكدا أن الإرهاب لن يثني الدوله المصرية عن مسيرة التنمية التى تشهدها ربوع مصر وعلى رأسها سيناء مضيفا أن قواتنا المسلحة قادرة على ردع من تسول له نفسة بالعبث بأمن وإستقرار الوطن .

علاء عابد : قواتنا المسلحة قادرة على ردع من تسول له نفسة بالعبث بأمن وإستقرار الوطن

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن تضامن وتضافر المصريين وراء هزيمة الإرهاب الذي يطل بين الحين والأخر برأسة بهدف تعكير الإستقرار في مصر، لافتا أن قوة وإرادة المصريين تهزم قوي الشر والإرهاب وستظل مصر بلد الأمن والأمان.

تقدم النائب علاء عابد بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقواتنا المسلحة المصرية وأسر الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمن لإستقرار وأمان الشعب المصري، كما تمني أن ينعم الله بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الإجرامي .

وقد ذكر المتحدث العسكري منذ قليل أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء .

وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره