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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696108/سامح-عاشور-يستنكر-الهجوم-الإرهابي-على-نقطة-رفع-مياه-شرق-النيل

أدان المحامي سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الحادث الإرهابي الجبان الذي قامت به مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه شرق القناة والذي أسفر عن استشهاد أحد عشر من رجال القوات المسلحة البواسل، وإصابة خمسة منهم. داعين المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين .

وأكد في بيان له علي الدعم الكامل للقرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للقضاء علي الإرهاب، إضافة إلى الدعم الكامل لجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

بيان القوات المسلحة

وصرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.