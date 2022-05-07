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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696107/شريهان-تشيد-بأغنية-من-أول-دقيقة-لـ-إليسا-والأخيرة-ترد-بنتعلم-منك-الإبداع

أشادت الفنانة المتألقة شريهان بأغنية “من أول دقيقة” التي طرحتها الفنان إليسا بالتعاون مع الفنان سعد لمجرد، مشيرة إلى أن الثنائي أبدعوا في تقديم هذا العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تبادل الاشادات بين إليسا وشريهان بسبب أغنية من أول دقيقة

كتبت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” موجها حديثها لـ اليسا وسعد لمجرد: “عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح”، لترد عليها إليسا في تدوينة أخرى قائلة: “يعني فرحتي بالأغنية ونجاحا كوم وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني،نحنا تعلمنا منك ومن فنك الأبداع!! شكرا ست الكل”.

أغنية من أول دقيقة

جدير بالذكر أنه حققت أغنية “من أول دقيقة” لـ إليسا وسعد لمجرد 8 مليون مشاهدة، وجاءت كلمتها على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.

أغنية من أول دقيقة

وتعد أغنية من ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتسبب الأغنية في اتهامات للفنانة بأنها أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف.