«بعد حادث انهيار عقار المندرة»..النائب السيد جمعة يطالب بإخلاء العقارات الآلية للسقوط بالإسكندرية وتشكيل لجنة هندسية لمعاينتها 

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696106/بعد-حادث-انهيار-عقار-المندرةالنائب-السيد-جمعة-يطالب-بإخلاء-العقارات-الآلية-للسقوط-بالإسكندرية-وتشكيل-لجنة-هندسية-لمعاينتها

طالب النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بإخلاء العقارات الآلية للسقوط في الإسكندرية، وذلك بعد حادث انهيار عقار بالمندرة بحري شرق الإسكندرية، مشيرًا إلى خطورة تلك العقارات والتي تنتشر في مناطق متفرقة من المحافظة.

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وقال «جمعة»، إن معدلات العقارات المائلة في محافظة الإسكندرية أمر ملحوظ وله أسباب علمية، وهناك ارتفاعات شاهقة تصل إلى 20 دور للمبني الواحد، مضيفًا أن تلك العقارات تم بناؤها بالمخالفة لقانون البناء، وبغياب الرقابة أيضا عليها من الأجهزة المعنية".

النائب السيد جمعة يطالب بإخلاء العقارات الآلية للسقوط بالإسكندرية وتشكيل لجنة هندسية لمعاينتها

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة تلك العقارات والتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به، لما تمثله تلك الأبنية من خطورة على أرواح المواطنين، فضلا عن عمل تقرير فني بما تحتاجه العقارات القديمة من صيانة واعمال ترميم.

وأردف: حيث ان أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطرا على أرواح قاطنيها في أي وقت وإدراج ما يصلح منها في خطة تطوير العشوائيات، للحفاظ على حياة المواطنين"، مطالبا من الحكومة توفير وحدات سكنية بديلة بدلًا من وحداتهم الآيلة للسقوط.

وشدد «جمعة»، على ضرورة وجود خطة من جانب التنمية المحلية ممثلة في المحافظة في التعامل مع هذه الكارثة التي تهدد حياة المواطنين ووقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومنها محافظة الإسكندرية.