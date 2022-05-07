انت الان تتابع تفاصيل خبر فيديو| أحمد حلمي يشارك في تحدي "الحركة دي" لـ أحمد سعد: اديني كام يوم وهفرجك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696102/فيديو-أحمد-حلمي-يشارك-في-تحدي-الحركة-دي-لـ-أحمد-سعد-اديني-كام-يوم-وهفرجك

شارك الفنان أحمد حلمي في تحدي رقصة “الحركة دي” الذي أطلقه الفنان أحمد سعد في الأيام الماضية، اذ يتراقص فيها على أنغام الأغنية الدعائية لفيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تحدي أحمد حلمي وأحمد سعد على أغنية الحركة دي

ظهر الفنان أحمد حلمي في الفيديو الذي شاركه مع جمهور عبر موقع “تيك توك” وهو يقلد أحمد سعد في رقسته الجديدة على أغنية “الحركة دي” لكنه لم يجيدها بالشكل الكافي، ليوجه رسالة لأحمد سعد، قائلا: “اديني يومين كمان وهفرجك”.

أحمد سعد يثير الجدل بتحدي جديد

وكان قد أثار الفنان أحمد سعد سخرية الجمهور بعدما نشر رقصته الجديدة عبر حسباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فبمجرد نشر الفيديو، انهالت عليه التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: “حد ياخد منه الموبايل يا جماعة ولا يفصل النت عنه”، وتعليق آخر، قال: “أكيد اللي علمهاله حزلقوم”، وتعليق قال: “سمية الخشاب: الحمد لله هربت بجلدي”، وتعليق قال: “احنا محتاجين حد يفصل النت عن أحمد سعد”.

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

جدير بالذكر أنه يشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

وكان قد تعرض أحمد حلمي في الساعات القليلة الماضية، لحملة هجوم وانتقادات لاذعة، وبدأ الجمهور بمطالبته بالتوقف عن التمثيل والخروج من نمط الكوميديا لأنه أصبح لا يجيدها، كل ذلك جاء بعدما طرح فيلمه “واحد تاني” في دور العرض المصرية السينمائية، فبعد أن كان أحمد حلمي المثل الأعلى للكوميديا أصبح شخص يحذر الجمهور من مشاهدة أفلامه السينمائية، وأصبحت أعماله الفنية مهيبة لمشاهدة صغار السن والعائلات بعدما احتوى الفيلم على كوميدية جنسية صريحة كما وصفه البعض.