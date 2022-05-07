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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696101/التنسيقية-تنعى-شهداء-هجوم-سيناء-وتؤكد-دعمها-الكامل-للقوات-المسلحة

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا في الهجوم الغادر، الذي نفذته عناصر تكفيرية في منطقة سيناء.

دوت الخليج «التنسيقية» تنعى شهداء هجوم سيناء وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. و كان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة. وأسفر الهجوم الغادر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

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