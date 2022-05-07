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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /696114/خالد-الجندى-يشكر-وزير-الأوقاف-لما-قدمه-لخدمة-بيوت-الله-فيديو

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك لجهوده فى نشر الدعوة واعمار بيوت الله، مشيرا بالقرارات الأخيرة للوزير المتعلقة بفتح المساجد واعادة دروس العلم.

دوت الخليج

خالد الجندى يشكر وزير الأوقاف لما قدمه لخدمة بيوت الله..بالفديو

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "قضينا أمتع رمضان فى ظل التعليمات المنظمة للمساجد فى بلادنا، فما اغلقت مساجد أو منعت صلاة، وتم تفويت الفرصة على أعداء الأمة واعداء هذا البلد الذين يريدون النيل من هذا البلد ومن إسلامه، والتشكيك فى تدين المواطنين والمسؤولين بمصر".

وأضاف الجندى: "الوزير أعلن النشاط الدينى فى مصر بكامل طاقتها، فى كل المساجد، والمشايخ معرفوش الإجازات ولا فى رمضان ولا غيره، ولا فى اداء صلوات أو دروس أو تنفل أو غيره حتى الاضرحة والمساجد، ودروس بعد العصر، وكل هذه القرارات جاءات بعد مراجعة لجنة الاوبئة التى اوصت ان يكون الانتقال جزئى، لعودة النشاط الدينى، خلاص كفاية بقى تدمير ونشر اشاعات من الماجورين اللى بيقولوا الإسلام بيحارب ".