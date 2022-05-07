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/696113/خالد-الجندى-يدعو-للدكتور-أحمد-عمر-هاشم-لإصابته-بكسر-فى-الفخذ-فيديو

06:37 م - السبت 7 مايو 2022

دعا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالشفاء العاجل لفضيلة الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، لتعرضه لكسر فى الفخذ أمس، لافتا إلى أنه تم إجراء عملية جراحية عاجلة.

وتابع الجندى خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الابتلاء يكون كرم من الله، لأنه يكون مغفرة ذنوب ونيل بركات، ويكفيه أن الأمة كلها تدعو له، والجمعة الماضية ذهب له الدكتور سعد الهلالى، فى المستشفى وخطب بهم وصلى الجمعة، فهو يحتاج إلى دعم زملائه من العلماء، أما تلاميذه، من العلماء نسأل ان نكون نعم التلاميذ الذين تعلمنا منه الكثير، فأنا تشرفت ان ان اكون تلميذا له وقت ان كان رئيسا لقسم الحديث قيل ان يتدرج فى المناصب التى تقلدها".