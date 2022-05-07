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المتحدث العسكري: مطاردة عناصر إرهابية هاجمت نقطة رفع مياه غرب سيناء

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:29 مساءً - أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

 

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت  بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

 

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .


 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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