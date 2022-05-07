الأرصاد: غدا الطقس حار نهارا على أغلب الأنحاء لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:28 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الإسكندرية 29 18

وادي النطرون 31 19

طنطا 30 18

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 28 18

مطروح 26 17

السلوم 31 18

سيوة 37 17

بورسعيد 25 18

دمياط 24 18

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 32 19

نخل 29 13

نويبع 31 19

طابا 29 18

كاترين 26 11

الطور 29 22

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 32 21

مرسى علم 31 21

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 19

المنيا 34 21

أسيوط 35 22

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 40 26

ادفو 40 25

أبوسمبل 38 25

الوادي الجديد 38 21

شلاتين 35 21

ابو رماد 34 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 26

المدينة 38 25

الرياض 37 22

المنامة 32 27

أبوطبي 38 28

الدوحة 37 27

الكويت 35 21

دمشق 23 08

بيروت 23 20

عمان 25 15

القدس 24 15

غزة 24 17

بغداد 31 18

مسقط 33 31

صنعاء 30 16

الخرطوم 40 27

طرابلس 21 15

تونس 21 14

الجزائر 20 14

الرباط 28 14

نواكشوط 29 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 05

إسطنبول 19 09

إسلام آباد 40 24

نيودلهي 41 29

جاكرتا 34 26

بكين 19 10

كوالالمبور 32 25

طوكيو 25 15

أثينا 22 13

روما 23 10

باريس 22 11

مدريد 26 13

برلين 20 07

لندن 18 08

مونتريال 17 08

موسكو 18 05

نيويورك 13 08

واشنطن 11 07

أديس أبابا 29 12