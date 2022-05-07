محافظ جنوب سيناء: أمامنا مهام كثيرة لإنجازها لتشريف مصر بمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة: "إننا لا نملك رفاهية الوقت وأمامنا مهام كثيرة لإنجازها ونحن أهل لها وقادرون على تشريف بلادنا أمام ضيوفها من كافة الجنسيات من خلال استضافة المؤتمر العالمى لتغير المناخ COP 27 نوفمبر 2022، و نحن فى إطار الاستعدادات للمؤتمر العالمى لتغير المناخ".





وجاء ذلك حلال رئاسة المحافظ اجتماع موسع مع كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المختلفة وممثلى الشركات المنفذة.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة لمتابعة كافة المشروعات الجارية، بكافة المدن، وخاصة مدينة شرم الشيخ التى تستعد لاستضافة المؤتمر العالمى للمناخ COP 27 نوفمبر 2022.

وشدد على ضرورة القضاء على أية معوقات وعرض التقارير بصفة دورية ومتابعة كافة المشروعات الجارية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 مشروعا جاريا على أرض مدينة شرم الشيخ وحدها بخلاف المدن الأخرى منها مشروعات تحسين البيئة، وأعمال التشجير والتجميل، وإنشاء مجلس المدينة الذكى الجديد والحديقة المركزية، ومحطات الشحن الكهربائى ومشروعات الطاقة الشمسية، والإنترنت فائق السرعة، ورفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولى وإنشاء منطقة العزب، ومسجد المضمار، ورصف الطرق وغيرها من المشروعات المهمة.

ووجه المحافظ رئيس مدينة شرم الشيخ بإلزام أصحاب الفنادق بالانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، كما ناقش المحافظ مشروع إنشاء مسجدى دهب ونويبع والجدول الزمنى للبناء والانتهاء من الأعمال، وتم مناقشة موقف التجمعات التنموية والاستعداد لتسليم 44 منزلا بدويا بوادى سعال بنويبع بعد انتهاء تلافى الملاحظات من قبل الأجهزة المختصة.

كما ناقش مشروع التطوير الشامل لمحيط مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ التى تشمل إنشاء نافورات حديثة وأعمال الأرضيات والإضاءة باعتبار المكان من أهم المزارات الدينية والسياحة والثقافية ليكون جاهزا لاستقبال زوار مؤتمر التنوع المناخى من كافة الجنسيات.