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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696097/عبده-أبو-عايشة-مؤشرات-الاقتصاد-المصري-تؤكد-أنه-أصبح-أكثر-تماسكا-وقوة-وقادر-على-عبور-الأزمة-العالمية-الحالية

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، علاوة على قدرته على احتواء تداعايت جائحة كورونا، لما يزيد عن عامين. وقدرته على احتواء الموجة التضخمية العالمية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والفضل في ذلك للرئيس السيسي الذي وجه بإصلاحات مالية واقتصادية منذ عام 2016.

دوت الخليج

عبده أبو عايشة: مؤشرات الاقتصاد المصري تؤكد أنه أصبح أكثر تماسكا وقوة وقادر على عبور الأزمة العالمية الحالية

ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، برصد ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة تكافل وكرامة، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪. علاوة على وجود تحسن حقيقي في الآداء الاقتصادي، طوال الـ9 شهور الماضية، بعد سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع الغذائية، بنحو 50 مليار جنيه وفق تصريحات وزير المالية، وتحقيق نسبة نمو نصف سنوي، وصل إلى نحو 9% بالرغم من تراجع كافة اقتصادات العالم.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بأن الثقة في الاقتصاد المصري وقوته كبيرة، وقادر بفضل رؤية سياسية واقتصادية متزنة وشاملة، على العبور من الأزمة الاقتصادية الحالية.