انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة.. تامر حسني يستعد لـ تحضير جزء ثاني من فيلم "البدلة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696092/مفاجأة-تامر-حسني-يستعد-لـ-تحضير-جزء-ثاني-من-فيلم-البدلة

كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لتحضير جزء ثاني من فيلمه الشهير “البدلة” الذي قدمه في عام 2018 وحقق نجاحا ساحقا في دور العرض المصرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استعداد تامر حسني لعمل فيلم البدلة 2

جاء ذلك في تعليق من الفنان تامر حسني على منشور للمخرج محمد العدل، اذ شارك الأخير صورة من كواليس الجزء الأول من فيلم البدلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليفاجأ تامر حسني معجبيه، بتعليق قال فيه: “وحشني ياماندو انت وكل فريق الفيلم وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بالبدلة الجزء التاني”.

تامر حسني ينتظر طرح فيلم بحبك

من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني لطرح عمل فني جديد في دور العرض المصرية بعنوان “بحبك” الذي يشارك به بجانب مجموعة من نجوم الفن وهم هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

ويجمع فيلم "بحبك" عدد من الجهات المنتجة، منهم: شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، ويجدر بنا ذكر أن فيلم بحبك من إخراج تامر حسني، كما قام بتأليف السيناريو والحوار.

هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بمشاركة في فيلم بحبك

وأعربت هنا الزاهد عن مشاركتها في فيلم «بحبك»، بجانب مكتشفها تامر حسني، فنشرت صور من كواليس تصوير العمل وعلقت عليها، قائلة: «اول مسلسل تقريبا مثلته كان مع تامر ودلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم.. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، وعلى بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي .. ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب».

وقبلها بساعات فعل تامر حسني الأمر ذاته معربا عن فخره واعتزازه بالموهبة التي اكتشفها منذ الصغر وهي الفنانة هنا الزاهد مطلق عليها نجمة المستقبل.