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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696090/نشرة-أخبار-الفن-عمرو-عبد-العزيز-يهاجم-منتقدي-حفل-زفاف-محمد-فراج-بلوجر-شهيرة-تخلع-الحجاب-وهكذا-صدم-حسن-شاكوش-جمهوره

شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

حسن شاكوش يفاجئ جمهوره: لقيت بنت الجيران

طالب مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش من متابعيه أن يهنئوه بعدما وجد بنت الجيران التي سيكمل معها حياته. نشر شاكوش صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثناء تقبيله لـ تمثال مارلين مونرو، وعلق قائلًا: "أخيرًا لقيت بنت الجيران.. مفيش مبروك".

بلوجر شهيرة:«عملت استخارة وربنا أشار ليا أني أخلع الحجاب»

أحدثت البلوجر هايدي كمال ضجة عارمة وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بدون حجاب مدعية أن من دفعها لذلك الله عز وجل

أوضحت هايدي في بث مباشر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» أنها صلت صلاة استخارة وأشار الله لها بخلع الحجاب، وهو ما عرضها لهجوم واسع وسخرية.

عمرو عبد العزيز يهاجم منتقدي حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: «الناس بقت وحشة ومريضة»

شن الفنان عمرو عبد العزيز هجومًا حادًا على منتقدي حفل زفاف الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في الغردقة.

كتب عمرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "على الناس المريضة اللي بتكتب كلام وحش شبه وشهم كده على فرح فراج وبسنت.. ليه يا جماعة الناس بتكتب كلام وحش.. لتقل خيرا أو لتصمت بدل ما تقولوا ربنا يسعدهم أو تتمنوا لهم الخير".

وتابع: "ليه بتقولوا كلام زي ده على 2 في يوم فرحهم وتقولوا كلام يجرحهم.. تخيلوا كده لو يوم فرح ابنك أو أخوك أو بنتك وحد كتب كومنت زي اللى انتوا كاتبينوا ده وانتوا جيتوا بعد كده شوفتوه هيبقى إحساسكم إيه وقتها.. مانجرحش الناس وندايق الناس لو سمحتوا".

واختتم عمرو عبد العزيز حديثه قائلًا: "اتمنوا الخير والفرحة للناس.. واحد وواحدة فرحانين أن ربنا كرمهم واتجوزوا بعد تعب ومجهود سنين.. بجد الناس بقت وحشة قوي والخوف منهم بيزيد يوم بعد يوم".