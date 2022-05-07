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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696087/التنسيقية-تهنئ-فريد-زهران-لفوزه-برئاسة-حزب-المصري-الديمقراطي

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لـ فريد زهران لفوزه برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الانتخابات التي أجريت، أمس الجمعة.

دوت الخليج

«التنسيقية» تهنئ فريد زهران لفوزه برئاسة حزب «المصري الديمقراطي»

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح لرئيس الحزب في المستويات كافة.

«التنسيقية» تهنئ أعضاءها الفائزين في انتخابات حزب "المصري الديمقراطي"

هذا و قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لأعضاءها الفائزين في انتخابات المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأسفرت نتيجة انتخابات المؤتمر العام للحزب التي جرت، أمس، عن فوز النائبة أميرة صابر، بمنصب نائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير.

كما أسفرت عن فوز كريم الكناني بعضوية الهيئة العليا وموقع الأمين العام المساعد، وفوز محمد سالم بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين الهيئة البرلمانية.

وفاز أحمد دريع بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين التثقيف، وفاز محمد القاضي بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين قطاع وسط الدلتا، وفازت نورا عبدالستار بعضوية الهيئة العليا.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح لأعضائها الفائزين في انتخابات الحزب في المستويات كافة.