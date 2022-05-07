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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696084/محلية-النواب-تناقش-غدا-طلب-النائب-خالد-أبو-نحول-لتوقف-أعمال-رصف-الطرق-بمحافظة-قنا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجل النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن توقف أعمال رصف الطرق والشوارع بمركز فرشوط – محافظة قنا، وقيام المقاول بسحب معداته من الشوارع بعد تمهيدها بالتربة الزلطية، ورصف مسافة (500) متر فقط، وذلك نتيجة غياب الرقابة من المسئولين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 13 من ديسمبر سنة 2021.

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محلية النواب تناقش توقف أعمال رصف الطريق وغياب الرقابة من المسئولين بمحافظة قنا

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن توقف أعمال رصف طريق الرنان الغربي بطول (5) كيلو مترات حتى الحلفاية قبلي – محافظة قنا، بالرغم من وضع طبقة الأساس منذ يناير2021.

وتناقش أيضا طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: رحاب الغول، خالد أبو نحول، بشأن عدم إصدار الحيز العمراني لقري مركز نجع حمادي (الشرقي بهجورة ، أبو عموري والبطحة وزلتيم) وقري مركزي فرشوط أبو تشت محافظة قنا، وذلك لمعرفة حدود الأراضي التي تصلح للبناء والمتخللات بين المباني، وذلك للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها وحق الدولة في تحصيل الرسوم المتعلقة بالتراخيص.

مجلس النواب يناقش غدا اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية بصعيد مصر

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.