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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696080/رحمة-أحمد-تكشف-كواليس-اختيارها-لشخصية-مربوحة-ببرنامج-كلمة-أخيرة

تحل الفنانة رحمة أحمد ضيفة على برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي وذلك يوم الاثنين القادم، في تمام التاسعة والنصف مساء.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة رحمة أحمد ضيفة على برنامج كلمة أخيرة.

كواليس اختيار رحمة أحمد لشخصية مربوحة

تكشف رحمة أحمد، كواليس اختيارها لدورها في مسلسل "الكبير أوي 6" الذي لاقى ردود فعل إيجابية من انطلاق عرض أول حلقاته.

وسبق وأن اعتذرت الفنانة رحمة أحمد التي جسدت شخصية مربوحة خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الذي عرض عبر شاشة قناة on الفضائية ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 عن حضور برنامج كلمة أخيرة.

اعتذار رحمة أحمد عن حضور برنامج كلمة أخيرة

تحدثت الفنانة رحمة أحمد في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة on الفضائية وذلك أثناء لقائها بأسرة مسلسل الكبير أوي 6 في ثالث أيام عيد الفطر.

وقالت الفنانة رحمة أحمد عن سبب أزمتها الصحية التي منعت حضورها البرنامج: “عندي مشكلة والتهاب في المرارة وحصوات على الكلى واستعد لإجراء عملية بها خلال أيام”، وتمنت لها الإعلامية لميس الحديدي الشفاء معلقة: “خدتي العين الخاصة بنجاح المسلسل”.

وتابعت: “سعدت جدا بالعمل في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس والعمل مع أحمد مكي ممتع واللزمات والأفيهات خلال العمل كانت مكتوبة وبعضها بالترتيب مع المخرج أحمد الجندي”.

رحمة أحمد الكبير أوي 6

وفي سياق آخر، كانت الفنانة رحمة أحمد قالت في لقاء لها عبر شاشة قناة اكسترا نيوز، إنها لا تتوقع نجاح أو فشل الأعمال التي تشارك بها فهي تفضل التركيز على بذل أقصى جهد.

وأضافت مربوحة: “عملت شغلي كويس، وأسيب الباقي على ربنا”، موضحة أنها شاركت في مسلسل الكبير أوي 6، بعدما شاهد المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي أدائها في مسرحية كانت تقدمها في الأوبرا وكانت المسرحية وقتها من إخراج أحمد فؤاد.

ولفتت الفنانة رحمة أحمد إلى أن أول يوم تصوير والمخرج كسّر الحواجز بينهما وقالت إن اللهجة الصعيدية كانت أصعب ما واجهته في العمل.

وقالت أيضًا: “مصحح اللهجة ماسك لي العصاية زي المستر، لأنها صعبة جدا.. وبعد ما شاهدني المخرج والفنان أحمد مكي، كلموني على المسلسل، ورحنا اشتغلنا على الورق وطلعنا تفاصيل الحاجات دي كلها، لحد ما طلعت بالشكل ده، وردود فعل الناس بتوصلني، وجات لي رسائل ومكالمات كل ده فرحني”.