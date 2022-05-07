المتحدث العسكرى: مطاردة عناصر إرهابية هاجمت نقطة رفع مياه بشرق القناة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:23 مساءً - أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .



