المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه شرق القناة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:23 مساءً - أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

محمد يوسف

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