مصطفي مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بجذب استثمارات وشراكة مع القطاع الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:22 مساءً - عقد الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس بجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع وزيرة الصناعة لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا إلى تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.