الحكومة تنفى صدور قرار بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:22 مساءً - تداول منشور يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وأن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية، مُشددةً على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف، مُشيرةً إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني