جدة - نرمين السيد - بدأت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعاونًا فنيًا جديدًا مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية، تقدم من خلاله خدمات الصيانة اليومية لطائرات شركة طيران الاتحاد من طراز إيرباص A350 الحديثة، بعد أن بدأت الشركة رحلاتها بهذا الطراز من أبو ظبى إلى القاهرة يوم 2 مايو الجارى، لتكون ثانى عميل بعد الخطوط القطرية تتعاقد معه شركة مصر للطيران للصيانة لتقديم الخدمة لهذا الطراز.





وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن تقديم الخدمة الفنية للطراز الجديد ايرباص 350 تمت إضافته للإمكانيات الفنية للشركة بعد تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين على تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الخطوط القطرية من هذا الطراز بمطار القاهرة والتى بدأت فى أكتوبر 2020. وأضاف أن سلطة الطيران المدنى الإماراتية أضافت اعتماد الطراز الجديد لقائمة اعتماداتها لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للبدء فى تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الاتحاد من هذا الطراز، حيث قامت الشركة مؤخرًا بتشغيل الطراز الجديد على 4 رحلات للقاهرة بدلًا من طراز بوينج B787 Dreamliner الذى كانت شركة مصر للطيران للصيانة تقدم له خدمات الصيانة اليومية أيضا بمطار القاهرة، بالإضافة لرحلات بطائرات من طرازات A320.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون فنى جديد بين مصر للطيران للصيانة والاتحاد الإماراتية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.