عاجل.. إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أسفر الاشتباك عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء. وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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