عاجل.. الحكومة تنفى إصدارها تعليمات بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى منشوراً يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.





وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وأن المنشور المتداول وهمى وغير صادر عن أى جهة حكومية، مُشددةً على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعى بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف، مُشيرةً إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية فى البورصات العالمية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التى تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المنشورات المزيفة. وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]))

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