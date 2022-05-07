محافظ أسوان يتابع جهود احتواء حريق هائل بقرية الزنيقة دون خسائر بشرية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، جهود احتواء تداعيات حريق هائل، تعرضت له عدد من المنازل وحظائر الماشية والزراعات بقرية الزنيقة التابعة لمركز إدفو، والذى إندلع فى كرم للنخيل، إمتد منه إلى أشجار المانجو وعدد من المنازل وأحواش الماشية.





وقال محافظ أسوان ،فى بيان اليوم، إن قوات الحماية المدنية، نجحت فى السيطرة على الحريق الذى نشب فى حوالى 50 نخلة و30 شجرة فواكه، وعدد 3 منازل، و 7 أحواش للماشية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما أدى الحريق إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور.

ومن جانبه، صرح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من 3 ساعات شاركت فيها 3 عربات إطفاء كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وإسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها.

ولفت إلى المتابعة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق جاءت بإشراف من اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن للمنطقة الشمالية، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية.