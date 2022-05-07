وقال محافظ أسوان ،فى بيان اليوم، إن قوات الحماية المدنية، نجحت فى السيطرة على الحريق الذى نشب فى حوالى 50 نخلة و30 شجرة فواكه، وعدد 3 منازل، و 7 أحواش للماشية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما أدى الحريق إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور.
ومن جانبه، صرح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من 3 ساعات شاركت فيها 3 عربات إطفاء كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وإسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها.
ولفت إلى المتابعة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق جاءت بإشراف من اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن للمنطقة الشمالية، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان يتابع جهود احتواء حريق هائل بقرية الزنيقة دون خسائر بشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.