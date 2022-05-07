تحصين 107 آلاف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية» ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - ذكرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، أنه تم تحصين 107 آلاف رأس ماشية، ضمن حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.





وأضافت المديرية، فى بيان اليوم، أنه تم تحصين 95 ألفا و81 من الأبقار و10 آلاف و235 من الجاموس، 1530 من الأغنام والماعز، مؤكدة مواصلة أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى مراكز المحافظة، من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية. من جانبه، شدد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع حشد كل جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية، فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازى مع دعم الاستثمار فى هذا المجال.

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