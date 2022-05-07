الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الضابط المزيف وتلقى القبض على المتهمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 04:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى، والذى إدعى خلاله قيام ضابط شرطة بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة،والذى تبين أنه قد إستعان بالشخص الذى إدعى بأنه ضابط شرطة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) وذلك للإنتقام من زوج شقيقته "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفياً وقيامه بإبتزازها وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير به، وأن الإخوانى الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو، قام بالإدعاء الكاذب بأن المذكور ضابط شرطة مصرى رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.